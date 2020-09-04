Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:49Заразились
на 04.09В России 1 015 105+5 110В мире 26 304 856+273 446

Омские врачи рассказали, что Навальный худел перед отравлением

Ухудшение состояния могло быть вызвано стрессом, алкоголем или даже отсутствием завтрака

Омские врачи рассказали, что Навальный худел перед отравлением
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - У политика Алексея Навального до его госпитализации 20 августа были проблемы с питанием и пищеварением, заявил завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев. Он сослался на анамнез, собранный со слов спутников Навального.

Навальный попал в больницу

"Данные анамнеза со слов сопровождающих указывали на то, что были проблемы с пищеварением и питанием в течении 5-7 дней. Пациент использовал диеты для снижения массы тела", - сообщил Сабаев.

Анализы Навального, в том числе уровень сахара в крови и молочной кислоты при поступлении в омскую клинику говорили о том, что нарушение обмена веществ начало формироваться за несколько дней при госпитализации, добавил токсиколог.

"Ситуация могла быть спровоцирована стрессом, переутомлением, алкоголем, жаркой или холодной погодой. Любой из этих факторов мог подтолкнуть к ухудшению состояния. Даже банальное отсутствие завтрака", - сказал Сабаев.

Навального экстренно госпитализировали в Омске 20 августа и положили в токсикологическую реанимацию больницы скорой помощи. Соратники настаивают, что его отравили. По их словам, в тот день он ничего не ел с утра, только выпил стакан чая в кофейне в аэропорту Томска. Он потерял сознание на борту самолета, летевшего в Москву.

Омские врачи заявили, анализы, проведенные в местных лабораториях и в Москве, не выявили никаких отравляющих веществ в организме пациента. У него диагностировали нарушение углеводного обмена и хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекторной функции.

22 августа Навального спецрейсом доставили в берлинскую клинику Charite. 24 августа больница сообщила, что политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы". 2 сентября правительство Германии, ссылаясь на результаты экспертизы лаборатории Бундесвера, заявило, что Навального отравили нервнопаралитическим веществом из группы "Новичок".

Хроника 20 августа – 04 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Омск Германия Александр Сабаев

Новости

"Яндекс" выделит направление беспилотных авто в отдельную компанию

Нападения в школах

Подозреваемый в подготовке массовых убийств планировал теракт в школе

ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 5 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено более 5 тыс. новых случаев COVID-19
Навальный попал в больницу

СК передал заявление ФБК о покушении на Навального в региональный главк

СК передал заявление ФБК о покушении на Навального в региональный главк

Завершено расследование дело генерала МВД Мельникова

Что случилось этой ночью: пятница, 4 сентября

В Госдуме назвали сроки решения об открытии границы с Белоруссией

В Госдуме назвали сроки решения об открытии границы с Белоруссией

Власти Приморья назвали сроки восстановления электроснабжения после тайфуна

Власти Приморья назвали сроки восстановления электроснабжения после тайфуна

Опрос ФОМ показал, что патриотами себя считают более 80% россиян

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');