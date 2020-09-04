Омские врачи рассказали, что Навальный худел перед отравлением

Ухудшение состояния могло быть вызвано стрессом, алкоголем или даже отсутствием завтрака

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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - У политика Алексея Навального до его госпитализации 20 августа были проблемы с питанием и пищеварением, заявил завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев. Он сослался на анамнез, собранный со слов спутников Навального.

"Данные анамнеза со слов сопровождающих указывали на то, что были проблемы с пищеварением и питанием в течении 5-7 дней. Пациент использовал диеты для снижения массы тела", - сообщил Сабаев.

Анализы Навального, в том числе уровень сахара в крови и молочной кислоты при поступлении в омскую клинику говорили о том, что нарушение обмена веществ начало формироваться за несколько дней при госпитализации, добавил токсиколог.

"Ситуация могла быть спровоцирована стрессом, переутомлением, алкоголем, жаркой или холодной погодой. Любой из этих факторов мог подтолкнуть к ухудшению состояния. Даже банальное отсутствие завтрака", - сказал Сабаев.

Навального экстренно госпитализировали в Омске 20 августа и положили в токсикологическую реанимацию больницы скорой помощи. Соратники настаивают, что его отравили. По их словам, в тот день он ничего не ел с утра, только выпил стакан чая в кофейне в аэропорту Томска. Он потерял сознание на борту самолета, летевшего в Москву.

Омские врачи заявили, анализы, проведенные в местных лабораториях и в Москве, не выявили никаких отравляющих веществ в организме пациента. У него диагностировали нарушение углеводного обмена и хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекторной функции.

22 августа Навального спецрейсом доставили в берлинскую клинику Charite. 24 августа больница сообщила, что политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы". 2 сентября правительство Германии, ссылаясь на результаты экспертизы лаборатории Бундесвера, заявило, что Навального отравили нервнопаралитическим веществом из группы "Новичок".