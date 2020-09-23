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Навального выписали из стационара

Навального выписали из стационара
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, и его выписали из стационара, сообщила берлинская клиника Charité. Врачи полагают, что он может полностью восстановиться.

Навальный попал в больницу

Навальный провел в Charité 32 дня, в том числе 24 дня в отделении интенсивной терапии, напомнили в клинике. С учетом динамики его выздоровления и его нынешнего состояния лечащие врачи высказывают мнение, что возможно его полное выздоровление. Однако они по-прежнему говорят, что еще рано прогнозировать долгосрочные последствия от его тяжелого отравления.

Клиника традиционно отметила, что информация о состоянии Навального публикуется с согласия пациента и его жены. Это был седьмой пресс-релиз Charité о политике.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. На борту он потерял сознание. Пилоты экстренно сели в Омске. Навального доставили в токсикологическую реанимацию местной больницы скорой помощи. Его соратники заявили, что он отравлен. Однако российские врачи по итогам всех исследований не смогли найти в организме пациента следов яда и пришли к выводу, что у него произошло нарушение углеводного обмена на фоне хронического панкреатита.

22 августа врачи разрешили вывезти его в Германию, в Берлин его доставил специальный медицинский рейс, и он поступил в Charite. 24 августа врачи клиники сделали заявление, что в его организме нашли следы воздействия веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября правительство ФРГ сообщило, что лаборатория бундесвера установила: Навальный отравлен нервно-паралитическим веществом группы "Новичок".

7 сентября в Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы.

15 сентября в инстаграме политика появилось его первое фото из больничной палаты. В комментарии от его имени говорилось, что он сутки мог дышать сам. 19 сентября в новом посте он рассказал, что может ходить и стал лучше понимать, что ему говорят и что вокруг происходит.

21 сентября на сайте и в соцсетях Навального появился пост, в котором он потребовал, чтобы ему вернули одежду и обувь, в которых он был в день госпитализации.

Хроника 20 августа – 23 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Германия Берлин Charite Омск

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