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Институт Гамалеи допустил продление третьей фазы испытаний "Спутник V" до года

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Срок третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса может быть продлен до года. Об этом сообщил директор по научной работе НИЦ имени Гамалеи Денис Логунов в интервью "России 24" (ВГТРК) в пятницу.

"Полгода минимум (продлится третья фаза испытания вакцины - ИФ). Но есть варианты и обсуждается вариант продления ее до года", - сказал Логунов, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

Ранее сообщалась, что третья фаза испытания вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ им. Гамалеи, в ходе которой будут привиты 40 тысяч добровольцев, продлится около полугода. После этого, в конце 2020 - начале 2021 года должна была начаться массовая вакцинация россиян.

По его словам, третья фаза исследований нужна для того, чтобы оценить три показателя: безопасность, иммуногенность и эффективность препарата.

"Для этого будут использоваться две группы: группа плацебо и группа, которая будет получать непосредственно вакцину. Впоследствии будет производиться сравнение количества случаев заболевания в опытной группе и в группе контрольной", - пояснил Логунов.

Он добавил, что всего в рамках третьего этапа будут привиты 40 тысяч человек, 10 тысяч из которых получат плацебо.

Спутник V коронавирус Денис Логунов

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