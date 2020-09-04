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Шойгу привился от коронавируса

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что привился от коронавируса отечественной вакциной Sputnik V. В пресс-службе ведомства уточнили, что министр объявил об этом на презентации российской вакцины на встрече глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС.

Пандемия коронавируса

Он добавил, что, когда вакцина поступит в войска, в первую очередь привиться будет предложено добровольно тем, кто непосредственно и много контактирует с личным составом, это военные врачи и командиры всех уровней. После этого, опять же добровольно сделать прививку смогут другие категории военнослужащих, сказал министр.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что он привился российской вакциной. 2 сентября об этом же сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. 20 августа вице-премьер Марат Хуснуллин написал в соцсетях, что ему сделали прививку.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что в стране зарегистрирована отечественная вакцина от COVID-19 "Спутник V", которую создали в подведомственном Минздраву центре им. Гамалеи. Он добавил, что вакцину опробовала одна из его дочерей, и у нее всего лишь на пару дней поднялась температура. 27 августа он повторил, что его дочь в порядке и что у нее выработались антитела.

До регистрации вакцины Bloomberg сообщил, что некоторые врачи и чиновники в Москве получили предложение привиться. Источник "Интерфакса" уточнил, что вакцинировались несколько сотрудников мэрии и главврачей столичных больниц, и сделали это добровольно. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сказал, что получил предложение опробовать вакцину, но отказался.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 04 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Шойгу Минобороны коронавирус Sputnik V Минздрав НИЦ Гамалеи

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