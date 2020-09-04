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Самолет Абакан-Москва сел в Перми из-за плохого самочувствия ребенка

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Самолет, летевший из Абакана в Москву, совершил незапланированную посадку в международном аэропорту "Пермь" (Большое Савино) из-за плохого самочувствия младенца, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в пятницу.

По словам собеседника агентства, инцидент на борту самолета произошел около 11:00 (9:00 по московскому времени).

На борту самолета был четырехмесячный ребенок, которого родители в сопровождении реаниматолога перевозили из Тувы в столицу для лечения.

Как заявили в пресс-службе, реанимационная бригада скорой медицинской помощи Перми совместно с реаниматологом попытались спасти ребенка, но им это не удалось.

Комментарием аэропорта Перми агентство пока не располагает.

Абакан Москва Пермь Большое Савино

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