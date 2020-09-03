Лукашенко назвал фальсификацией версию об отравлении Навального

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, что заявления Берлина об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы ОВ "Новичок" - фальсификация, передает "БелТА".

"Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси. - Прим. БЕЛТА) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами", - объяснил президент.

По его словам, был перехвачен "интересный разговор", который "отчетливо говорит о том, что это фальсификация".

"Никакого отравления Навального не было", - констатировал Лукашенко.

Он пообещал дать Мишустину почитать расшифровку и затем передать перехваченные данные ФСБ.

Лукашенко предположил, что группа специалистов подготовила для канцлера Германии Ангелы Меркель, для ее администрации факты, а возможно, и заявление, которое она затем зачитала сделала.

"Сделали они это - цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди", - поделился он.

Президент считает, что директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин должны "серьезно разобраться в этой ситуации".

"Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России". То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо", - заявил Лукашенко.

Алексей Навальный потерял сознание при перелете из Томска в Москву 20 августа. Он был госпитализирован в Омске. Его соратники заявили, что он отравлен, но омские врачи следов ядов в его организме не нашли. 22 августа его спецрейсом доставили в Берлин, где его лечением занялись врачи клиники Charite. 2 сентября правительство ФРГ заявило, что лаборатория бундесвера нашла в организме Навального следы отравляющего вещества группы "Новичок". Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказала мнение, что политика хотели заставить замолчать.