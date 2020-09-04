Дагестанский депутат отделался штрафом за избиение редкого беркута

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Суд приговорил жителя Курахского района Дагестана к штрафу за ловлю и избиение редкой хищной птицы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Депутат местного собрания депутатов заплатит судебный штраф в размере 120 тыс. рублей.

Решение вынесено по двум статьям УК РФ: "жестокое обращение с животным" и "незаконна охота".

"Свою вину в совершении преступлений мужчина признал полностью. Кроме того, из личных средств на рекламных плакатах он разместил социальную рекламу о недопустимости жестокого обращения с животными и об уголовной ответственности за совершение подобных действий", - сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях появилось видео, как мужчина железной трубой бьет по голове хищную птицу, попавшую в установленный им капкан. Там же видно, как он дает своему сыну бить пернатого.