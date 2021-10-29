В Саратовской области задержали двух человек с тушей лося в багажнике

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Лысогорском районе Саратовской области в охотничьих угодьях поздно вечером 28 октября задержали двух предполагаемых браконьеров, сообщил региональный комитет охотничьего хозяйства. В багажнике машины задержанных была туша лося. Водитель отказался от освидетельствования на алкоголь.

Эту информацию подтверждают в ГУ МВД региона.

Имена охотников не названы. Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что среди задержанных мог быть депутат Госдумы Валерий Рашкин.

В охотничьем комитете рассказали, что выстрелы в угодьях слышали около 23:00 в четверг. На проверку выехали инспектор и сотрудники полиции. Они нашли машину с тушей лося в багажнике. В 40 метрах от автомобиля они заметили шкуру животного и отделенные при разделке туши части.

"Рядом с автомобилем находились двое граждан, которые на вопросы представителей органов правопорядка отвечали, что животное обнаружено ими уже убитым и они решили его забрать себе. В машине также находились орудия разделки со следами крови", - говорится в пресс-релизе.

Разрешения на добычу лося они не предъявили.

В комитете отметили, что на это угодье квота по добыче лося не устанавливалась. Там также напомнили, что даже в открытый сезон охоты закон запрещает перевозить убитых животных без разрешающих документов.

"Произошедшие события имеют признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Соответствующее заявление подано в отдел полиции", - заключили в комитете.

В полиции сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (п. а. ч. 1 ст. 258 УК), но задержаанных проверят на возможную причастность к незаконной добыче животного, поскольку они сказали, что нашли уже убитое животное.

В пресс-релизе ГУ МВД уточняется, что за рулем машины был мужчина 1955 года рождения. Ему предложили пройти медосвидетельствование на алкогольное опьянение, но он отказался. Поэтому на него составили протокол по ст. 12.26 КоАП.

В машине задержанных выехавший на проверку участковый уполномоченный нашел "фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови".