Лавров заявил, что России нечего скрывать в ситуации с Навальным

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - России нечего скрывать по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нам нечего скрывать. Напомню еще раз, что как только Алексей Навальный почувствовал на борту самолета недомогание, были приняты немедленные меры по посадке самолета, в аэропорту уже ждала скорая помощь, которая немедленно доставила его в больницу, где немедленно был включен аппарат искусственной вентиляции легких, приняты все другие необходимые меры", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Москве.

Как отметил министр, все то время, пока Навальный находился в российской больнице, "мы все это время ежечасно слышали требования немедленно рассказать, что случилось, мол, покажите, сообщите, дайте какие-то сведения".

"Как только он оказался в Германии, в течение больше, чем недели, никто вообще из тех людей, которые поднимали вот этот шум во время его пребывания в Омске, не интересовался и громогласно не требовал от немецких врачей предъявить какую-то информацию", - сказал Лавров. По его словам, "мы до сих пор этой информации не имеем".

Российский министр также заявил, что ответ от Берлина по ситуации с Навальным задерживается из-за позиции МИД Германии.

"Мы сегодня интересовались в очередной раз у наших коллег из ЕС, из Германии, планирует ли госпожа (Ангела - ИФ) Меркель, которая уже двое суток как обвиняет нас в этом деянии, якобы в отравлении, но не может ничего предъявить, планирует ли она дать поручение своим сотрудникам, чтобы ответ министерства юстиции ФРГ на запрос генеральной прокуратуры поступил", - сказал Лавров.

"Я уже теперь вынужден просто произнести вслух, что по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции МИД ФРГ", - заявил глава МИД РФ.

"Отравление" Навального

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.

В среду, 2 сентября, власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".