Песков переадресовал спецслужбам вопрос о пользе перехваченного разговора Ника и Майка

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле из СМИ узнали о содержании телефонного разговора об Алексее Навальном, о перехвате которого на прошлой неделе объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ну, наверное, не нам судить о полезности и ценности данной записи. Это, скорее, работа специальных служб, что они и делают, - сказал он. - Речь идет о специальном материале, и оценивает его должны и могут только специальные службы".

Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября сообщил, что перехвачен разговор представителей Берлина и Варшавы и что из перехвата следует, что никакого отравления Навального не было. Он пообещал дать Мишустину прослушать запись и передать ее ФСБ России.

4 сентября белорусские госСМИ опубликовали запись разговора двух людей на английском с переводом на русский. Собеседники, которые называли друг друга "Майком" и "Ником", обсуждают использование "материалов по Навальному" для того, чтобы помешать президенту Владимиру Путину вмешиваться в дела Белоруссии и занять его внутренними проблемами.