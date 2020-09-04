В российском законодательстве появится понятие городской агломерации

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития разработало пакет законопроектов, в которых закрепляется понятие городской агломерации и принципы управления ей, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Закрепляется понятие городской агломерации, критерии ее формирования, полномочия органов публичной власти в сфере развития агломераций, институты управления их развитием. Предусмотренная законопроектом модель управления городскими агломерациями основана на создании механизмов межмуниципального сотрудничества с закреплением координирующей роли регионов", - говорится в пресс-релизе Минэкономразвития.

Разработанный пакет документов включает в себя проект федерального закона "О городских агломерациях" и два нормативно-правовых акта, вносящих поправки в Гражданский кодекс РФ и смежные законы. Цель - создать юридически определенные условия для развития агломераций, поскольку сейчас понятие находится фактически вне правового поля.

В законопроектах прописана также роль регионов и государства в управлении и развитии городских агломераций, порядок заключения межмуниципальных соглашений, хозяйственной деятельности и др.