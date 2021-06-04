Качество жизни в РФ будут повышать с помощью "опорных пунктов"

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ будет развивать систему опорных населенных пунктов с высоким уровнем жизни во всех регионах, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы рассматриваем, какие города и мегаполисы должны в первую очередь развиваться в стране, где мы видим наибольшие точки роста. Но занимаясь агломерациями, мы ни в коем случае не оставляем без внимания малые населенные пункты. Мы сегодня с своей политике развиваем так называемые опорные пункты. В каждом регионе должно появиться порядка 15-30 опорных пунктов, где качество жизни будет выше", - сказал Хуснуллин в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Говоря о финансировании населенных пунктов, он отметил, что в этом вопросе необходима дифференциация.

"Сейчас мы считаем, что надо существующие населенные пункты на уровне существующих возможностей финансовых поддерживать, а все допресурсы направлять на развитие мегаполисов, агломераций и опорных пунктов. Тогда качество жизни будет намного быстрее улучшаться", - заявил вице-премьер.

По его словам, в конкуренции между мегаполисами победят те, где человеческий ресурс важнее всего.

"Вырастут те агломерации, где люди являются главным ресурсом, где для них созданы самые хорошие условия для работы", - указал Хуснуллин, приведя в пример Крым, где начинает формироваться IT-кластер.

"Пространственным планированием должно заниматься государство, а за этими вложениями пойдут и остальные вложения. Наша задача – получать обратную связь", - резюмировал Хуснуллин.

Ранее вопрос агломерационных объединений чаще всего звучал применительно к инфраструктурным проектам. Так, урбанисты предлагали рассматривать транспортную связность соседних городов как единый экономический объект. Это не означает объединения городов в смысле сплошной застройки, но позволяет оживить, в том числе, маленькие старинные города внутри контура синурбии (соединение из трех городов). В частности, в настоящее время утверждена рамочная концепция развития Саратовской агломерации, стартовал международный конкурс на разработку мастер-плана Астраханской агломерации.