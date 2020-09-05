Истребитель МиГ-31 "перехватил" самолет Норвегии над Баренцевым морем

Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российский истребитель Северного флота (СФ) был поднят в воздух на "перехват" норвежского самолета над Баренцевым морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Как рассказали в центре, в субботу российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель. Для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил СФ.

Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии. После его разворота от границы России МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

В центре подчеркнули, что весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения государственной границы России норвежским самолетом не допущено, сказали в ведомстве.