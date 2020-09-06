Шойгу сообщил о тренировке самолетов США в нанесении ударов по России

Бомбардировщик ВВС США B-52H. Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Американские стратегические самолеты начали отрабатывать нанесение ракетных ударов по территории России, сообщил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Настораживает больше другое: если раньше, с той или иной частотой, конечно, не с так как сейчас, несколько реже, была в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные заходы и полеты с тренировкой имитацией нанесения ракетных ударов в том числе с применением большого количества самолетов", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Как добавил министр, "это, пожалуй, впервые после многих и многих событий самолеты - это самолеты дальней авиации Б-52 - подходят к нашим границам".

По его словам с 24 августа по 3 сентября российские самолеты десять раз поднимались на сопровождение разведывательных самолетов над водами Черного, Балтийского или Баренцевого морей.

Накануне Шойгу сообщил, что интенсивность авиаразведки НАТО у границ России увеличилась более чем на треть по сравнению с прошлым годом.

В частности, 4 сентября российскими средствами контроля воздушного пространства были обнаружены три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближавшихся к южной границе РФ. Для перехвата самолетов над акваториями Черного и Азовского морей поднимали четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30.