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Шойгу сообщил о планах НАТО перебросить в Польшу дополнительный контингент

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс планирует перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу в ближайшее время, сообщил журналистам по окончании "Армейских Игр-2020" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, численность развернутых в Восточной Европе подразделений ОВС НАТО превысила 10 тыс. военнослужащих.

"В ближайшее время в Польшу планируется перебросить дополнительные мериканские подразделения", - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу

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