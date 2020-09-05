Шойгу сообщил о планах НАТО перебросить в Польшу дополнительный контингент

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс планирует перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу в ближайшее время, сообщил журналистам по окончании "Армейских Игр-2020" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, численность развернутых в Восточной Европе подразделений ОВС НАТО превысила 10 тыс. военнослужащих.

"В ближайшее время в Польшу планируется перебросить дополнительные мериканские подразделения", - сказал Шойгу.