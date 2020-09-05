Шойгу заметил увеличение интенсивности авиаразведки НАТО у границ РФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года - 87 полетов, сейчас - около 120", - сказал Шойгу журналистам по завершении Армейских игр - 2020 в субботу.

По его словам, только за период с 23 августа по 2 сентября авиация ВКС России не менее 10 раз поднималась на перехват самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.

В частности, в пятницу, 4 сентября, российскими средствами контроля воздушного пространства обнаружены три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приближавшихся к южной границе РФ. Для перехвата самолетов над акваториями Черного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30.

"Однако обеспокоенность вызывает не столько ведение альянсом разведки, сколько попытки блока демонстрировать силу", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что за время проведения Международного военно-технического форума "Армия" и Армейских международных игр Североатлантический альянс организовал крупнейшую за последние несколько лет тренировку объединенных военно-воздушных сил.

"К тренировке привлекалось более 50 боевых самолетов, включая американские стратегические бомбардировщики Б-52. Значительная часть полетов осуществлялась в непосредственной близости от российского воздушного пространства", - рассказал министр.

Он также отметил учения сил НАТО, которые прошли в дни празднования Победы в Великой Отечественной войны.

"В начале мая в акватории Баренцева моря впервые со времен "холодной войны" был развернут отряд боевых кораблей ОВМС НАТО, в том числе три американских эсминца, решающих задачи противоракетной обороны", - напомнил глава Минобороны.

"Характерно, что поход состоялся в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, то есть действия США и их союзников носили провокационный характер. Подобное поведение отражает общий для альянса антироссийский конфронтационный курс, который был закреплен в итоговых декларациях всех саммитов НАТО с 2014 года", - добавил Шойгу.

Отряд боевых кораблей ОВМС НАТО в составе эсминцевс управляемым ракетным оружием (УРО) "Дональд Кук", "Портер", "Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании находился в Баренцевом море с 4 по 9 мая. Его действия обеспечивали универсальный транспорт снабжения "Сапплай" и атомная подводная лодка типа "Виргиния" ВМС США, дизель- электрическая подводная лодка "Ула" и два самолета БПА Р-3С "Орион" ВМС Норвегии.