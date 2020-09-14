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Северный флот проведет учения близ Аляски

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Северный флот России проведет учения по высадке десанта на необорудованное арктическое побережье в Чукотском море (расположено между Чукоткой и Аляской), сообщила пресс-служба флота.

Учения пройдут в рамках похода арктической группировки флота. Сейчас участники похода вошли в Восточно-Сибирское море. Перед этим корабли прошли пролив Санникова, разделяющий острова Котельный и Малый Ляховский.

Ранее участвующие в походе большой противолодочный корабль "Североморск" и большой десантный корабль "Кондопога" провели тактическое учение по защите островных и континентальных территорий России в Арктике в районе якутского поселка Тикси на побережье моря Лаптевых.

"Десятый арктический поход группировки кораблей и судов обеспечения Северного флота продолжается с 5 августа. К настоящему моменту североморцы прошли более 3-х тысяч морских миль и провели свыше 10 тактических и общекорабельных боевых учений", - говорится в пресс-релизе.

В августе ВМФ России провел в Беринговом море у побережья Чукотки учения "Океанский щит-2020", на которых российская атомная подлодка "Омск" осуществила пуск крылатой ракеты из подводного положения.

Главком ВМФ Николай Евменов объяснял, что военные силы на Чукотке и в Арктике наращиваются ради экономического развития региона.

12 августа Тихоокеанский флот сообщил, что российские военные впервые провели десантирование морских пехотинцев на Командорские острова в Беринговом море недалеко от морской границы с США. Экипажи нескольких американских рыболовецких судов сообщили береговой охране США, что обеспокоены появлением неподалеку российских кораблей, отмечало тогда АР.

Аляска США Чукотка Северный флот ВМФ Николай Евменов Арктика

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