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Спасатели "Розы Хутор" предположили, что пропавшие туристы сбились с тропы

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели курорта "Роза Хутор" под руководством МЧС всю ночь и утро проверяли все тропы в районе Красной Поляны, разбитые для туристов, но не нашли пропавшую группу туристов из Твери. Об этом сообщили в пресс-службе "Розы Хутор".

Там отметили, что пропавшие 11 человек в отелях курорта не проживают.

"Обнаружить группу не удалось, мы полагаем, что они отправились по другим маршрутам, вне троп, расположенных на курорте", - добавил сотрудник пресс-службы.

Группа из троих взрослых и восьми детей в возрасте от девяти лет вышла в поход утром в воскресенье и пропала. В воскресенье в горах Сочи прошел ливень и опустился туман. В понедельник погода улучшилась.

Пропавших ищут сотрудники оперативных служб Сочи, казаки, росгвардейцы, в поисках задействован вертолет.

Ранее сообщалось, что пропавшие занимались роликовыми лыжами. В группе был один тренер. Он единственный взял в поход телефон, сообщили в оперативных службах Сочи.

Сочи Роза Хутор Красная Поляна МЧС Тверь

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