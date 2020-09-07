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Потерявшиеся в сочинских горах дети вышли на связь

Потерявшиеся в сочинских горах дети вышли на связь
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Группа детей-спортсменов с тренером, которых с ночи разыскивают в горах Сочи, вышли на связь со спасателями.

Все участники похода живы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в понедельник.

Маршрут группы отследили по камерам - дети доехали на автобусе до Красной Поляны и пошли к Хмелевским озерам. Один из потерявшихся смог позвонить маме и сообщить, где находятся дети. Сейчас туда отправили сотрудников МЧС, отмечают спасатели.

Ранее сообщалось, что в горах Сочи оперативные службы разыскивают группу спортсменов из Твери, среди которых трое взрослых и восемь несовершеннолетних.

Спортсмены и тренер отправились в поход в горы курорта" Роза Хутор" накануне утром, несмотря на предупреждения оперативных служб о непогоде. В горах Сочи прошел ливень, опустился туман. Погода уже улучшилась.

Сочи Красная Поляна МЧС России

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