В российских больницах выявили почти 1 тыс. очагов COVID-19

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нужно решить проблему недостаточно эффективной работы эпидемиологов, которые предупреждают распространение COVID-19 в больницах и социальных учреждениях; в больницах, по ее словам, было выявлено около 1 тыс. очагов коронавируса.

"985 очагов (коронавируса - ИФ) - это медицинские организации, и еще 250 - в социальных учреждениях. Да, нам удалось избежать высокой летальности в социальных учреждениях, может быть, 250 очагов с 12 тыс. пострадавших - это, кто-то скажет, немного. Но на мой взгляд, это очень много. И это свидетельство того, что система госпитальных эпидемиологов не сработала", - сказала Попова в понедельник на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.

Она заявила, что эти результаты говорят о необходимости серьезных перемен. "Этому надо дать оценку. Этим надо заняться. Менять ли подготовку госпитальных эпидемиологов, менять ли должностные инструкции, менять ли требовательность. Это крайне важно. РФ имеет целую систему, целый институт госпитальных эпидемиологов. И имеет почти тысячу очагов в медицинских организациях", - добавила она.

Всего, по словам Поповой, в России нарастающим итогом зафиксировано 1988 очагов COVID-19 в организованных коллективах. В этих очагах пострадало 65 тыс. человек, что составляет порядка 6,5% от общего числа заболевших. Такая очаговость, отметила Попова, оценивается специалистами как высокая.