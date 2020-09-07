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Кремль связал с недопониманием резонанс вокруг слов Захаровой о Вучиче

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что резонанс вокруг комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой в фейсбуке в отношении президента Сербии Александра Вучича был вызван "недопониманием в связи с некоторыми формулировками".

"Мы исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в приверженности и в глубоком уважении к Сербии в целом и руководству Сербии в частности", - сказал он журналистам в понедельник, отметив, что Захарова уже принесла свои извинения.

Отвечая на вопрос о том, нет ли необходимости ограничить активность российских дипломатов в соцсетях определенными правилами, пресс-секретарь заметил, что все правила вряд ли могут быть прописаны. Песков при этом отметил необходимость уделять внимание корректности всех формулировок.

Вместе с тем, Песков подчеркнул, что "активность российских дипломатов в соцсетях является необходимой и неотъемлемой частью их работы, и она должна продолжаться по нарастающей".

Говоря об отношениях России и Сербии пресс-секретарь президента отметил, что дружеский и партнерский характер отношений с этой балканской страной является одним из важнейших приоритетов внешней политики РФ. "Абсолютно все без исключения в руководстве РФ, на экспертном уровне являются приверженными сторонниками дальнейшего развития нашего партнерства", - добавил Песков.

По его словам, МИД России делает очень многое для развития и укрепления этих отношений, в том числе, и для защиты интересов Сербии на международной арене.

"Что касается эмоционального фона, то, безусловно, здесь можно сказать, что в нашей европейской культуре, если говорить о рассадке на международных мероприятиях, нам, конечно, гораздо ближе круглый стол короля Артура", - сказал Песков.

Ранее в субботу Захарова в своем фейсбуке прокомментировала то, какое место президенту Сербии предложили во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Слова официального представителя МИД РФ вызвали негативную реакцию самого Вучича, а также министра обороны Сербии Александра Вулина.

Дмитрий Песков Мария Захаровв

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