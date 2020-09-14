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МИД РФ заявил, что позиция Берлина по Навальному принимает гротескные формы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Позиция Германии по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным принимает гротескные формы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"На сегодняшний день это все, конечно же, принимает какие-то гротескные формы", - сказала Захарова в понедельник в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия 1.

Как подчеркнула Захарова, Россия продолжает настаивать на получении конкретных фактов от немецкой стороны.

МИД РФ Германия Алексей Навальный

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