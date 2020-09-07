В Кремле сочли абсурдной идею создания в США "списка Навального"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной идею обозревателя New York Times Брета Стивенса о том, чтобы власти США создали "список Навального" по аналогии со "списком Магнитского".

"Абсурдных инициатив сейчас очень много и справа, и слева, но здесь нужно все-таки трезво оценивать ситуацию. Еще раз повторяю, что попытки как-то ассоциировать Россию, российское руководство с тем, что произошло, они неприемлемы, они абсурдны по своей сути", - сказал Песков журналистам.

На замечание о том, что эту идею, как сказано в колонке Стивенса, поддержал основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, Песков ответил: "Было бы странным, если бы такой человек, как Браудер, который разыскивается РФ за налоговые и иные преступления, если бы он не солидаризировался с такими абсурдными предложениями".

Пресс-секретарь президента РФ назвал "эвентуальными рассуждениями" вопрос о том, могут ли от России последовать какие-то ответные меры на такое предложение.