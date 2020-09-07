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Памфилова предложила совместить единый день голосования со школьными каникулами

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова предложила рассмотреть возможность переноса Единого дня голосования так, чтобы он приходился на школьные каникулы.

"Если проводить выборы всегда не в один день, значит, надо тогда или переносить единый день голосования или думать о каких-то каникулах. Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы", - сказала Памфилова журналистам в понедельник.

Возможно, будет обсуждаться выведение участков из школ, чтобы не мешать учебному процессу, добавила глава ЦИК. "Сейчас мы эту проблему (нарушение учебного процесса из-за проведения выборов в три дня) точечно решили, но в будущем надо решить ее системно", - сказала Памфилова.

При этом она признала, что на серьезном уровне перенос единого дня голосования не обсуждается. "Этот вопрос постоянно возникает. В связи с принятыми поправками (разрежающими проводить выборы в несколько дней) к нему все равно придется возвращаться", - заявила глава ЦИК.

Единый день голосования с 2006 года проходит в сентябре. Памфилова неоднократно говорила, что это не лучшее время для проведения выборов.

ЦИК Элла Памфилова

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