В регионах России началось трехдневное голосование на выборах

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В России проходит единый день голосования - порядка 9 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 83 субъектах страны. Впервые выборы проходят в три дня, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, как это было впервые опробовано на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

11 и 12 сентября голосование будет проводиться как на избирательных участках, так и вне помещений для голосования - на придомовых территориях и территориях общего пользования. В эти дни также пройдет надомное голосование. 13 сентября голосование будет проходить только на участках.

В четырех регионах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы - в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях. В последних двух проводится эксперимент по электронному голосованию через госуслуги.

В 18 субъектах избирают губернаторов. Это Севастополь, Чувашия, Коми, Татарстан, Еврейская автономная область, Пермский, Краснодарский и Камчатский края, Иркутская, Калужская, Архангельская, Ленинградская, Костромская, Смоленская, Пензенская, Тамбовская, Брянская и Ростовская области. К сентябрю истекают полномочия глав регионов, избранных или переизбранных в 2015 году. Если губернатор края получит отставку после 13 июня 2020 года, перевыборы приурочат к сентябрю 2021 год.

В 11 регионах выберут областные парламенты, в 22 - городские.

В выборах принимают участие выдвиженцы от 36 партий. Задействовано будет порядка 56 тыс. избирательных участков.

В Москве пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных советов Марьино и Бабушкинского районов, однако 11 сентября стартует только электронное голосование, а участки будут работать только 13 сентября.

Единый день голосования с 2006 года проходит во второе воскресенье сентября.