Многодетные семьи под Петербургом получили заминированные участки

Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Кировском районе Ленинградской области многодетным семьям достались земельные участки с боеприпасами времен Великой Отечественной войны: спасатели будут заниматься поиском и разминированием в течение трех недель.

Как сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС, поиск и разминирование в южной части поселка Молодцово начали с 1 сентября. Площадь территории, на которой проводится разведка местности, превышает 10 га; ее разбили на боксы для сплошной очистки от взрывоопасных предметов на глубину до 50 см.

Предварительно, работы будут проводиться на протяжении трех недель, однако из-за погодных условий спасателям может потребоваться больше времени. Для безопасности жителей доступ на территорию в этот период ограничен.

По информации администрации Кировского района, со 2 сентября в южной части поселка Молодцово введен режим ЧС. За несколько дней работы найдено более 30 снарядов.

"До этого было произведено поверхностное разминирование участков, но из-за нестабильной погоды, гуляния грунта, а также начала освоения земли - эпицентра боевых сражений за Ленинград времен Великой Отечественной войны, она стала выталкивать военные артефакты - от безобидных ложек и пустых гильз до неразорвавшихся снарядов. Сейчас производится глубокое разминирование участков", - отмечается в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации района со ссылкой на заместителя главы по безопасности Александра Морозова, после глубокого разминирования участков они будут безопасны для использования.