РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - России грозит серьезный неурожай подсолнечника: по прогнозу аналитиков "СовЭкона", сбор этой культуры в 2020 году составит 11,8 млн тонн, что на 23% меньше, чем в прошлом году. В результате урожай может оказаться самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 млн тонн маслосемян. Падение урожая повлечет за собой быстрый рост цен, считают аналитики.

Основная причина плохого урожая - неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на юге России: засушливая весна там сменилась сухим летом, нанесшим существенный урон подсолнечнику. "Состояние посевов в регионе, по нашей оценке, самое плохое как минимум за последние десять лет", - говорится в сообщении "СовЭкона".

Эксперты компании прогнозируют, что сбор подсолнечника на юге (в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах) упадет на треть, до 3,3 млн тонн. Сокращение производства ожидается также в Центральной России и в Поволжье.

На фоне резкого ухудшения видов на новый урожай подсолнечника в России и на Украине, также сильно пострадавшей от засухи, "СовЭкон" не ожидает заметного сезонного снижения внутренних цен.

"В ближайшее время котировки в России на подсолнечник, весьма вероятно, начнут расти взрывными темпами", - отмечается в сообщении.

Средняя цена на подсолнечник на российском рынке по итогам прошлой недели составила 22,575 тыс. рублей за тонну (без НДС), следует из мониторинга "СовЭкона". По оценке экспертов, "в недалекой перспективе" рост цены составит минимум 20%.