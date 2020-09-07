Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 07.09В России 1 030 690+5 185В мире 27 103 845+230 699

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - России грозит серьезный неурожай подсолнечника: по прогнозу аналитиков "СовЭкона", сбор этой культуры в 2020 году составит 11,8 млн тонн, что на 23% меньше, чем в прошлом году. В результате урожай может оказаться самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 млн тонн маслосемян. Падение урожая повлечет за собой быстрый рост цен, считают аналитики.

Основная причина плохого урожая - неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на юге России: засушливая весна там сменилась сухим летом, нанесшим существенный урон подсолнечнику. "Состояние посевов в регионе, по нашей оценке, самое плохое как минимум за последние десять лет", - говорится в сообщении "СовЭкона".

Эксперты компании прогнозируют, что сбор подсолнечника на юге (в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах) упадет на треть, до 3,3 млн тонн. Сокращение производства ожидается также в Центральной России и в Поволжье.

На фоне резкого ухудшения видов на новый урожай подсолнечника в России и на Украине, также сильно пострадавшей от засухи, "СовЭкон" не ожидает заметного сезонного снижения внутренних цен.

"В ближайшее время котировки в России на подсолнечник, весьма вероятно, начнут расти взрывными темпами", - отмечается в сообщении.

Средняя цена на подсолнечник на российском рынке по итогам прошлой недели составила 22,575 тыс. рублей за тонну (без НДС), следует из мониторинга "СовЭкона". По оценке экспертов, "в недалекой перспективе" рост цены составит минимум 20%.

Россия

Новости

Настоятеля оренбургской обители милосердия будут судить за педофилию

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

Многодетные семьи под Петербургом получили заминированные участки

Многодетные семьи под Петербургом получили заминированные участки

Туроператоры отвергли сообщения о частых случаях COVID-19 у россиян в Турции

Туроператоры отвергли сообщения о частых случаях COVID-19 у россиян в Турции
Навальный попал в больницу

Навального вывели из комы

Навального вывели из комы

Ректор ВШЭ опроверг исключение Егора Жукова по политическим причинам

Ректор ВШЭ опроверг исключение Егора Жукова по политическим причинам

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

Открытие Греции не вызвало ажиотажа у российских туристов

Открытие Греции не вызвало ажиотажа у российских туристов
Пандемия коронавируса

Первые поставки COVID-вакцины в клиники начнутся на следующей неделе

Заблудившихся под Сочи детей эвакуировали в Красную Поляну

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');