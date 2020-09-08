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Германский посол в среду приедет в МИД РФ на беседу о Навальном

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гейр прибудет в МИД России для беседы в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального в среду, 9 сентября, заявили "Интерфаксу" в немецком посольстве.

"У посла завтра состоится беседа в МИДе", - сообщили в дипмиссии.

Ранее во вторник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве ожидают от Германии данных по ситуации с Навальным и ждут посла ФРГ на Смоленской площади.

Как выразилась Захарова, в ситуации с Навальным "Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню".

Германия Геза Андреас фон Гейр Алексей Навальный МИД РФ Мария Захарова

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