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Посла ФРГ вызвали в МИД РФ из-за заявлений Берлина по Навальному

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Россия ожидает от Германии данных по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, вызывает посла ФРГ в МИД РФ, заявила во вторник официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ", - сказала она журналистам.

"Ждем германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", - отметила Захарова.

Она напомнила, что "на днях в Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) заявили, что лаборатории удалось "неоспоримо" доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах блогера".

"О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой Charite, лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями. И все это становится достоянием таких сливных ресурсов, как Bellingcat", - отмечает официальный представитель МИД России.

По ее словам, "одновременно с этим в интервью немецким СМИ глава МИД ФРГ (Хайко - ИФ) Маас, отвечая на вопрос о причастности российского государства к случившемуся, заявил, что "есть много свидетельств этого".

"Это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить все в себе", - отметила Захарова.

"Отравление" Навального

Навальному стало плохо 20 августа по пути из Томска в Москву. Он был экстренно госпитализирован в Омске. Омские и московские врачи не нашли в его организме следов ядов. В Германии, куда его перевезли на лечение, эксперты заявили, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".

Хроника 20 августа – 08 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Мария Захарова МИД РФ Алексей Навальный Германия

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