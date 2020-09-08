Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов задержан после допроса

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов, доставленный во вторник в Следственный комитет, задержан после допроса по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Тихонов допрошен в качестве подозреваемого, он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ до предъявления обвинения", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил других подробностей вменяемого Тихонову преступления.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что сотрудники ФСБ и СКР проводят обыски у Тихонова и замдиректора "Российского энергетического агентства" министерства Игоря Кожуховского.

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что обыски проведены у Тихонова, Кожуховского и других чиновников. По неподтвержденным данным, Кожуховского доставили на допрос в следственный комитет.

"Утром сотрудники СКР и управления "П" (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ, разбившись на несколько групп, отправились по рабочим местам и квартирам руководящих сотрудников Минэнерго, в которых должны были провести обыски с выемкой документов и электронных носителей с информацией. Обыски не были санкционированы судом - их оформили как неотложные следственные действия", - пишет "Ъ".

По данным газеты, обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением СКР по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Оно находится в производстве следователя по особо важным делам Максима Бакуна. До недавнего времени он расследовал другое резонансное дело - в отношении крупного американского инвестора, главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, которому вместе с пятью сообщниками инкриминировали хищение 2,5 млрд руб. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами следствия, а господин Бакун переключился на энергетику.