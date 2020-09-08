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Что произошло за день: вторник, 8 сентября

Приговор Михаилу Ефремову, задержание белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой и длинные январские каникулы для россиян

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Задержан замглавы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов. Источник сообщил, что это произошло после допроса чиновника в качестве подозреваемого по делу о крупном мошенничестве. По данным "Ъ", на допрос доставили также замдиректора "Российского энергетического агентства" Игоря Кожуховского.

- Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Актера признали виновным в смертельной аварии. Суд счел несостоятельными заявления защиты и свидетелей о том, что за рулем машины был другой человек. Ефремова также обязали выплатить старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова 800 тыс. рублей компенсации. Адвокат актера Эльман Пашаев заявил о намерении обжаловать приговор.

- Власти Белоруссии заявили о задержании Марии Колесниковой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционерка нарушила правила пересечения границы. Между тем источник сообщал, что Колесникову пытались насильно выдворить из страны, но она порвала паспорт. Пропавшие накануне оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов вышли на связь из Киева.

- Антон Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП. Министр финансов РФ напомнил, что держателями трети госдолга России являются иностранные инвесторы, и их доверием следует дорожить. По оценке Силуанова, в текущем году дефицит бюджета РФ может составить около 4% ВВП, хотя изначально планировался профицит чуть меньше 1% ВВП.

- За сутки в России зарегистрировали еще 5 099 случаев COVID-19. Прирост остается выше пяти тысяч с 3 сентября. На Москву в минувшие сутки пришлись 695 новых случаев заражения. Между тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о тенденции к снижению заболеваемости во всех регионах.

- Минтруд предложил установить десятидневные январские каникулы в 2021 году. В проекте предусмотрены сравнительно короткие выходные в связи с майскими праздниками: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. А вот в ноябре россиян ждут четыре праздничных выходных дня - с 4 по 7 ноября.

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