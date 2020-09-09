Инвестор Эльги готов вложить 30 млрд руб. в терминал в Ванино

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Владелец Эльгинского месторождения - "А-Проперти" Альберта Авдоляна - планирует вложить около 30 млрд рублей в строительство угольного терминала в порту Ванино, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Проект, получивший название "Порт Дальний", предполагает три этапа: на первом мощность терминала составит до 2,5 млн тонн, на втором - до 10 млн тонн, а к концу 2024 года, по планам инвестора, вырастет до 30 млн тонн угля в год.

В настоящее время "А-Проперти" ведет разработку проектной документации для первой очереди терминала, в рамках которой он сможет принимать суда дедвейтом до 40 тыс. тонн. Сначала грузооборот составит 1 млн тонн, затем будет увеличен до 2,5 млн тонн угля в год, следует из материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), которые имеются в распоряжении "Интерфакса". По данным ФГБУ "Администрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива", в дальнейшем будет построен второй пирс для судов дедвейтом до 100 тыс. тонн.

Общественные обсуждения материалов ОВОС запланированы на 21 сентября. Согласно документации, проектом предусмотрено строительство закрытых конвейеров для перегрузки угля, при этом склады предполагается сделать открытыми. "Строительство закрытых складов для кратковременного хранения угля сопряжено с реализацией технически сложных и дорогостоящих мероприятий, связанных с понижением взрывоопасности угля. В качестве альтернативного решения закрытым угольным складам в проекте рассмотрено строительство ветрозащитных экранов, ограждающих по периметру складские площадки", - говорится в материалах ОВОС. Чтобы исключить пыление, также предусмотрено строительство системы орошения угольных складов.

Площадка будущего терминала находится в бухте Обманная в акватории порта Ванино, она граничит с двумя рабочими поселками - Октябрьским и Заветы Ильича. По данным хабаровских СМИ, новый проект вызвал волнения среди местных жителей (в бухте Обманная расположен популярный среди населения пляж).

"А-Проперти" заявила, что готова оплачивать коммунальные платежи жителей поселка Заветы Ильича на сумму 75 млн рублей в год (это покроет половину всех платежей, исходя из суммы за 2019 год). Кроме того, инвестор Эльгинского предложил создать Фонд развития рабочего поселка Заветы Ильича, в который готов безвозмездно передать 10% ООО "Порт Дальний" (по данным базы "СПАРК-Интерфакс", в настоящее время на 100% принадлежит ООО "А-Проперти Инвест") и, соответственно, 10% распределяемой прибыли. "Выплаты коммунальным компаниям за услуги частных потребителей будут поступать до момента, пока дивидендов, выплачиваемых в Фонд жителей, не будет достаточно для частичной оплаты услуг ЖКХ", - следует из сообщения "А-Проперти". Компания обсуждает предложения с представителями местных жителей.

Компания "А-Проперти" сооснователя телекоммуникационного оператора Yota Авдоляна в апреле купила 51% в Эльгинском проекте у "Мечела" Игоря Зюзина. У нее есть опцион и на покупку оставшихся 49% в проекте у Газпромбанка.

"А-Проперти" к 2023 году планирует увеличить добычу угля на Эльге до 45 млн тонн в год (в 2019 году - 4,3 млн тонн), вложив в проект 130 млрд рублей. На месторождении будет построен горно-обогатительный комбинат с возможностью переработки 32 млн тонн угля на первом этапе, что позволит на выходе получать более 22 млн тонн концентрата. В дальнейшем мощность ГОКа будет увеличена до 45 млн тонн на входе и более 30 млн тонн готового концентрата на выходе.

Завершение строительства первого этапа ГОКа планируется в III квартале 2021 года.