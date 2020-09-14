Минтранс уточнил план модернизации портов до 2030 года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил перечень портовых проектов, которые могут войти в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ), если его продлят до 2030 года, пишет "Коммерсантъ". Общая потребность в финансировании плана оценивается в 828,1 млрд рублей, в том числе 193,5 млрд рублей из бюджета.

Действие КПМИ в нынешней редакции закончится в 2024 году. За этим рубежом значительный прирост портовых мощностей ожидается только в 2025 и 2030 годах (на 45 и 54 млн тонн), а за все четыре года между ними мощность увеличится всего на 8,5 млн тонн. Всего с 2020 по 2030 год Минтранс ожидает роста мощностей по перевалке на 353,5 млн тонн, следует из проекта плана.

В Минтрансе изданию подтвердили, что скорректированный план направлн в правительство и скоро будет рассмотрен.

Из плана предлагается исключить ряд проектов на Дальнем Востоке, например, программу расширения порта Шахтерск "Восточной горнорудной компании" (8,5 млн тонн), технического перевооружения порта Посьет "Мечела" (4 млн тонн), строительства терминала "РусАла" для перевалки глинозема в Ванино (3 млн тонн) и двух терминалов СУГ по 1 млн тонн - НАО "Прайм" в бухте Мучке и "Восток ЛПГ" в бухте Перевозная. Исключение из плана развития магистральной инфраструктуры сухогрузного района порта Тамань и терминала в Зарубино (Приморский край) в документе не упоминается.

Приток мощностей к 2030 году обеспечит включаемый в проект "Приморский УПК" (Ленинградская область), на котором по плану к 2030 году введут 65 млн тонн мощности. Также вносится проект развития порта Корсаков на Сахалине (до 11 млн тонн в 2029-2030 годах). В плане также проекты реконструкции инфраструктуры "Росморпорта" в портах Ванино, Темрюк, Магадан, Анадырь и Нарьян-Мар.

К 2024 году запланирован ввод двух причалов в порту Новороссийск ("Новороссийский комбинат хлебопродуктов", НКХП), который прибавит 11,6 млн тонн к перевалке зерна, там же к 2030 году обещают ввести инфраструктуру для перевалки 15,5 млн тонн контейнеров и металлопродукции с целью возврата российских грузов из украинских портов.

В план включен проект расширения терминалов "Дальтрансугля" (СУЭК) в Ванино, предполагающий прибавку 12 млн тонн к 2024 году с достижением 40 млн тонн, увеличены параметры проекта "СДС-Угля" в бухте Суходол на 4,4 млн тонн, до 12 млн тонн. Но при этом на 19,1 млн тонн снижена мощность порта Вера (реализуют УК "Востокуголь" и "Порт Вера Холдинг"), так что теперь в плане указаны лишь 2 млн тонн к 2021 году. После гибели в мае совладельца "Востокугля" Дмитрия Босова порт Вера, как и базовое для него Огоджинское угольное месторождение, стал предметом акционерного конфликта, напоминает газета.

Что касается терминального комплекса в Лавне (Мурманск), то по нему сроки ввода сохраняются (18 млн тонн в 2022 году), однако исключается промежуточная веха - 9 млн тонн в декабре 2020 года, поскольку достроить железнодорожную ветку планируют не ранее декабря 2021 года, объясняется в документе. А источник издания, знакомый с ситуацией, сомневается в реалистичности и этой даты.

В плане числятся и терминалы СПГ "НОВАТЭКа" в Мурманске и на Камчатке. Госинвестиции в терминал на Камчатке (21,7 млн тонн) все еще составляют 12,1 млрд руб., хотя этой суммы оказалось недостаточно для оплаты дноуглубительных работ (исполнители требовали 20 млрд руб.). 11 сентября глава Росморречфлота Александр Пошивай заявил, что стоимость дноуглубления будет повышена, а проект может сдвинуться на год.

Также Аналитический центр при правительстве РФ, который ранжирует проекты для КПМИ, предлагает по итогам оценки включить в него три зерновых проекта: два терминала в Высоцке (Ленинградская область) по 4 млн тонн - "Технотранс" и ООО "Порт Высоцкий" - и терминал ОТЭКО "Агрохолдинг Тамань" на 14,5 млн тонн.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров отметил, что пока за рубежом 2025 года документ выглядит как практически пустой набросок плана, поэтому, учитывая, что цикл планирования в портовой отрасли составляет минимум четыре-пять лет, необходимо максимально оперативно его наполнять проектами. По ряду грузов - например, по зерновым - есть много реалистичных проектов, считает эксперт. Второе, что следует делать, - это не допускать ситуации, когда проект, финансирующийся за счет госсредств, дублирует частный, как было в случае сухогрузного района порта Тамань, предупредил он.