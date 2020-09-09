БСК решила продолжить разработку шихана Шахтау

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Башкирской содовой компании" (БСК, Стерлитамак) решил продолжить разработку основной сырьевой базы БСК - месторождения Шахтау, сообщила пресс-служба компании. Ранее считалось, что запасов этого шихана компании хватит до 2024 года.

Карьер будут разрабатывать "ниже уровня грунтовых вод с учетом экономической эффективности освоения, экологической безопасности и правовой возможности", говорится в сообщении.

БСК также планирует попросить экспертов Санкт-Петербургского горного университета оценить технико-технологический производственный комплекс компании в сравнении с отечественными и зарубежными аналогичными предприятиями с точки зрения эффективности производства, достаточности инвестиций на модернизацию и влиянии производств АО "БСК" на окружающую среду.

Совет также запросит у правительства России разъяснений о порядке работы по лицензии, которую БСК получила в 2019 году для разработки шихана Куштау, а также о правовом основании, на котором гора Куштау была отнесена к памятникам природы.

"По итогу рассмотрения анализа ключевых показателей работы АО "БСК" с 2013 по 2019 годы принято решение обратиться в Счетную палату России с просьбой дать оценку соблюдения требований законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности компании с 2013 года и интересов государства при создании и функционировании АО "БСК". От Счетной палаты совет директоров намерен получить мнение о правомерности и обоснованности произведенной оценки долей участников общества", - говорится в пресс-релизе.

По итогам заседания совета директоров компания направит комплект документов в Кремль, СКР, МВД и ФСБ, чтобы ведомства рассмотрели их, выполняя поручения президента Владимира Путина.

Структура БСК летом 2020 года начала подготовку к разработке шихана Куштау, на которую получила лицензию годом ранее. В 2018 году разрабатывать это месторождение известняка разрешил глава Башкирии Радий Хабиров. По предварительным оценкам, запасов Куштау хватило бы БСК на 150 лет работы. Куштау, Шахтау, Тратау и Юрактау - шиханы, или возвышенности, образовавшиеся из известняков и ранее бывшие рифами древних морей.

Из-за протестов местных жителей подготовка к работам на Куштау была прервана. Хабиров пообещал остановить работы до тех пор, пока не будет найдено компромиссное решение. Затем он заявил, что акционеры БСК совершенно не понимают, как обеспечить предприятие сырьем, и пообещал добиться присвоения Куштау статуса особо охраняемой природной территории регионального значения. Гора получила этот статус в начале сентября, а власти Башкирии задумались о национализации БСК.

"Башкирская содовая компания" была зарегистрирована в декабре 2013 года, после присоединения ОАО "Сода" к ОАО "Каустик". Она является единственным в России производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, и занимает первое место в стране по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.