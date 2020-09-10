В Уфе обещали обеспечить поставки БСК всем потребителям до 2027 года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Башкирии не видит рисков по сокращению поставок продукции АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) потребителям минимум до 2027 года, заявил министр промышленности и энергетики республики Александр Шельдяев.

"Ни для "Газпром нефтехим Салавата", ни для наших производителей стекла никаких рисков нет, снижения производства (на БСК. - "ИФ".) не будет. Это (гарантировано. - "ИФ".) как минимум до 2027 года. А так, все будут работать", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

Ранее стало известно, что менеджмент БСК и федеральный Минпромторг нашли нецелесообразным сокращать объемы потребления сырья (известняка) и соответственно снижать объемы производства из-за прогнозируемого дефицита сырья после выработки месторождения Шахтау. Ранее компания планировала начать разработку месторождения шихана Куштау, но после протестов местных жителей подготовка к работам на горе прекратилась, а гора получила природоохранный статус.

На заседании совета директоров БСК 8 сентября Шельдяев предупреждал, что даже при разгрузке БСК на 10-15% удастся выиграть по объему сырья максимум полгода. Вместо этого он призвал продолжать работать на прежних мощностях и одновременно решать проблему с поиском нового источника сырья.

"У нас есть 1,5 года для решения вопроса с возможными альтернативами и (чтобы - ИФ) разобраться с Куштау", - говорил он.

По его словам, с учетом текущего потребления известняка производством кальцинированной соды оставшегося количества камня, по оценкам, "должно хватить до начала, а может быть и до середины 2027 года".

Его поддержал заместитель директора департамента Минпромторга России Александр Орлов, который в свою очередь, отметил, что сокращение переработки сырья обусловит уменьшение объемов производства.

"Давайте тогда выйдем с инициативой, чтобы и другие отрасли стали меньше потреблять соды. Мы потратили много усилий по линии Минпромторга, чтобы импортозависимость по кальцинированной соде составляла порядка 3%, и то это приграничная торговля. Здесь существует риск экспансии иностранных государств на территорию России именно по этому продукту. Мы этого как Минпромторг категорически допустить не можем. Поймите, что рынок содовой промышленности - это очень важный инструмент промышленной политики в Российской Федерации", - говорил он.

По данным БСК, по итогам 2019 года объем производства основных видов продукции на БСК достиг максимальных значений с 1991 года: 1,794 млн тонн кальцинированной соды, 264 тыс. тонн ПВХ-С, 157 тыс. тонн пищевой соды, 213 тыс. каустической соды.

"Башкирская содовая компания" является единственным в России производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.