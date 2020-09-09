"Сибантрацит" связал интерес силовиков к компании с делом о контрабанде

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Группа "Сибантрацит" (входит в группу "Аллтек" погибшего в мае Дмитрия Босова) объяснила визит правоохранительных органов в новосибирский офис дочернего ООО "Разрез Восточный" расследованием уголовного дела в отношении бывшего партнера - Юрия Сазонова.

"В рамках возбужденного уголовного дела в отношении Ю.В. Сазонова по признакам состава преступления "контрабанда", ООО "Разрез Восточный" предоставило правоохранительным органам все необходимые документы для проведения расследования", - сообщил представитель "Сибантрацита".

Он уточнил, что "Разрез Восточный" с начала добычи в 2015 году до середины 2017 году продавал уголь непосредственно на предприятии - "на базис поставки FCA (без транспортных расходов со стороны продавца. - ИФ.) - ж/д станция отправления Евсино".

"Дальнейшая перевозка железнодорожным транспортом, а также экспортные продажи проводились покупателями угля самостоятельно. Основным покупателем в этот период выступала компания ООО "Торгово-промышленный союз", возглавляемая Сазоновым. Данная компания никак не была связана с группой "Сибантрацит", - подчеркнули в группе.

Ранее "Новые Известия" со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам, сообщили, что во вторник в офис "Разреза Восточный" в поселке Линево Новосибирской области пришли старшие оперуполномоченные по особо важным делам Центральной энергетической таможни Москвы. Следственные мероприятия проходили в рамках дела по контрабанде угля на Украину в 2017 году.

В конце октября 2017 года занимавший тогда пост вице-губернатора Кемеровской области по ТЭК и экологии Евгений Хлебунов заявил о связанности ООО "Торгово-промышленный союз" (ТПС) и "Востокугля" (угольный проект "Аллтек"). Хлебунов в частности, сообщал журналистам, что ТПС, близкий к УК "Востокуголь", выкупил долг уже обанкроченной к тому моменту ООО "Угольная компания "Заречная" (Кемеровская область) перед Газпромбанком (до выкупа долга был основным кредитором "Заречной"). "Востокуголь" тогда опроверг данные о том, что ТПС является его структурой, но не сам факт сделки.

"УК "Востокуголь" заявляет, что "Торгово-промышленный союз" (ТПС) не входит в группу компаний УК "Востокуголь", но выполняет для "Востокугля" ряд функций по управлению производственными активами. "Востокуголь" проанализирует сделку по покупке ТПС долгов УК "Заречная" на предмет возможного наличия конфликта интересов. В случае обнаружения такового сотрудничество с ТПС может быть прекращено", - сообщалось на сайте "Востокугля".

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ТПС" было зарегистрировано в 2007 году в Новосибирске, специализировалось на деятельности агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическим веществами. В ноябре 2017 года ТПС был реорганизован в форме присоединения к ООО "Углетранс", которое стало и до сих пор является основным кредитором входивших в обанкроченную кузбасскую угольную компанию банкротных шахт "Заречная" и "Алексиевская". ТПС указан как "предшественник "Углетранса" при реорганизации".

По данным ЕГРЮЛ от декабря 2017 года, 100%-ным собственником "Углетранса" являлся Андрей Филиппов, ранее контролировавший более 66% в ТПС. Согласно выписке ЕГРЮЛ от 9 сентября 2020 года, доля Филиппова сократилась до 80%, ещё 20% с июня 2018 года владеет Илья Гаврилов.

Сазонов, по данным "СПАРК-Интерфакс", в числе совладельцев или первых лиц ТПС и "Углетранса" не указан. Как сообщалось, по данным на 2019 год он являлся председателем совета директоров ООО "Угольная компания Полысаевская" (Кемеровская область), которое было создано для вывода из кризиса шахт "Алексиевская" и "Заречная".

Сообщалось также, что в апреле на сайте группы "Сибантрацит" было опубликовано несколько негативных сообщений с указанием фамилий Сазонова и бывшего партнера Босова - Александра Исаева.

"Разгром группировки. Начало. Правоохранительные органы начали оперативные действия в отношении структур группы Исаев-Сазонов-Баранов. Обыск и выемка финансовых документов проведены в компании Сазонова. На этот раз была разграблена шахта "Заречная". (. . .) По оперативной информации нашей СБ (службы безопасности. - ИФ.), следующей целью группировки является Эльгинское месторождение в Якутии", - говорилось в сообщении, которое в настоящее время удалено с сайта.

Сазонов и Исаев обратились в суд с исками о признании этих сведений не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Личность указанного в сообщении Баранова агентству достоверно не известна, пресс-служба компании эту публикацию не комментирует.

"Сибантрацит" и "Востокуголь" - угольные проекты группы "Аллтек".