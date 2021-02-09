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"Аллтек" продает "Сибантрацит" компании "А-Проперти" Альберта Авдоляна

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "РТ-Глобальные ресурсы" (структура "Ростеха"). Новиков является президентом компании "Росинжиниринг", согласно ее сайту.

Совладельцами ООО "Огоджа" являются московское ООО "Ера-Добыча" (владелец - Лапшина) и "РТ-Глобальные ресурсы".

Группа "Сибантрацит", согласно ее сайту, занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG, является крупнейшим в России производителем металлургических углей. В 2019 году объем добычи составил 23,7 млн тонн.

В Группу входят ведущие угольные компании Новосибирской области - АО "Сибирский Антрацит" и ООО "Разрез Восточный", крупный производитель угля в Кемеровской области ООО "Разрез Кийзасский".

РТ-Глобальные ресурсы Ростех Сибантрацит. А-Проперти Аллтек

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