Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:12Заразились
на 09.09В России 1 041 007+5 218В мире 27 570 742+238 309

Экс-министр Шматко увеличил до 35% долю в крупном нефтегазовом подрядчике

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Бывший министр энергетики и бывший глава "Атомстройэкспорта" Сергей Шматко увеличил долю в крупном подрядчике по строительству объектов нефтегазовой отрасли - ООО "Монтажтехстрой" (Краснодар) - с 25% до 35%, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Одновременно доли Александра Макаренко снизились с 35% до 25%.

Таким образом, Шматко стал одним из двух крупнейших совладельцев "Монтажтехстроя" наряду с гендиректором компании Владимиром Кириченко.

"Монтажтехстрой" создан в 2010 году. Компания занимается строительными работами. Среди крупных заказчиков компании - структуры "Транснефти". Выручка "Монтажтехстроя" в 2019 г. составила 8,6 млрд руб. По размеру выручки "Монтажтехстрой" по итогам 2019 года занимает 30-е место среди российских подрядчиков по строительству объектов нефтегазового комплекса, свидетельствуют подсчеты "Интерфакса" на основе данных "СПАРК".

Шматко сейчас является специальным представителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, а также входит в совет директоров ПАО "Российские сети". Министром энергетики он был с июня 2008 года по май 2012 года, "Атомстройэкспорт" возглавлял в 2005-2008 годах.

Монтажтехстрой Владимир Кириченко Минэнерго Сергей Шматко

Новости по теме

Новости

Путин планирует в декабре большую пресс-конференцию в очном формате

Путин планирует в декабре большую пресс-конференцию в очном формате

Задержанный замглавы Минэнерго РФ не признал вину в мошенничестве

Задержанный замглавы Минэнерго РФ не признал вину в мошенничестве

Лукашенко приедет в Москву на следующей неделе

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным с середины августа

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным с середины августа

Аkron заявил об обыске в своем офисе в Тольятти

Чемезов привился от коронавируса отечественной вакциной

Инвестор Эльги готов вложить 30 млрд руб. в терминал в Ванино

Семья погибшего в ДТП с участием Ефремова создаст фонд его памяти

Более 130 детей заболели в сельской школе в Новгородской области

Что произошло за день: вторник, 8 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');