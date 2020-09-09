Экс-министр Шматко увеличил до 35% долю в крупном нефтегазовом подрядчике

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Бывший министр энергетики и бывший глава "Атомстройэкспорта" Сергей Шматко увеличил долю в крупном подрядчике по строительству объектов нефтегазовой отрасли - ООО "Монтажтехстрой" (Краснодар) - с 25% до 35%, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Одновременно доли Александра Макаренко снизились с 35% до 25%.

Таким образом, Шматко стал одним из двух крупнейших совладельцев "Монтажтехстроя" наряду с гендиректором компании Владимиром Кириченко.

"Монтажтехстрой" создан в 2010 году. Компания занимается строительными работами. Среди крупных заказчиков компании - структуры "Транснефти". Выручка "Монтажтехстроя" в 2019 г. составила 8,6 млрд руб. По размеру выручки "Монтажтехстрой" по итогам 2019 года занимает 30-е место среди российских подрядчиков по строительству объектов нефтегазового комплекса, свидетельствуют подсчеты "Интерфакса" на основе данных "СПАРК".

Шматко сейчас является специальным представителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, а также входит в совет директоров ПАО "Российские сети". Министром энергетики он был с июня 2008 года по май 2012 года, "Атомстройэкспорт" возглавлял в 2005-2008 годах.