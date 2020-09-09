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Рабочий спрыгнул с крыши горящей десятиэтажки в Челябинске и погиб

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Челябинске случился пожар на крыше десятиэтажного жилого дома в поселке Мелькомбинат. На крыше было двое рабочих, один получил ожоги 80% тела, второй решил спрыгнуть, спасаясь от огня, и погиб, заявили в областном управлении МЧС.

Падение рабочего видели очевидцы, по их словам, он горел уже на крыше. Пострадавшего спасатели сняли с крыши через мансарду, он госпитализирован в ожоговый центр.

Площадь возгорания в МЧС оценили в 10-15 квадратных метров. Огонь успел уйти на мансарду, но пожарные остановили и потушили его за двадцать минут. На крыше они нашли два газовых баллона, охладили их и вынесли.

Дознаватели будут устанавливать обстоятельства пожара и его причину.

В пресс-службе городского управления здравоохранения уточнили, что рабочие занимались ремонтом крыши. Погибшему было 30 лет.

По версии следствия, пожар начался в ходе ремонта на крыше, по факту идет доследственная проверка, сообщили в областном управлении СК.

Челябинск Мелькомбинат МЧС СКР

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