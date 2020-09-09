Решетников обзвонил несколько МФЦ в качестве "тайного покупателя"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников с помощью метода "тайный покупатель" проконтролировал запуск в многофункциональных центрах (МФЦ) внесудебной процедуры банкротства граждан.

В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами правительства, докладывая о вступлении с 1 сентября в силу соответствующего закона, министр пояснил, что проверялось, готовы ли МФЦ к приему заявлений.

В Минэкономразвития сообщили, что министр лично звонил в несколько региональных МФЦ, чтобы проконтролировать качество обслуживания.

Решетников уже не первый раз пользуется методом "тайного покупателя" - в апреле он таким образом проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись на личном опыте в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты заработных плат.

Путин поручил Минэкономразвития мониторить процедуру оказания этих услуг в МФЦ и в случае необходимости внести необходимые коррективы. Решетников сообщил, что за прошедший с 1 сентября период в МФЦ обратилось 334 человека с соответствующими заявлениями, по 56 гражданам такая процедура запущена (они уже получили подтверждение и начался отсчет 6 месяцев).

Внесудебное банкротство

С 1 сентября 2020 года вступил в силу закон о внесудебном банкротстве. Граждане получили право бесплатно через МФЦ обратиться с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке. Для этого у гражданина должны быть непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, закрыто исполнительное производство из-за отсутствия имущества и не возбуждено иное производство после возвращения исполнительного документа взыскателю.

В заявлении на собственное банкротство гражданин должен перечислить известных ему кредиторов и размер обязательств перед ним.

Если в ходе проверки МФЦ увидит какие-то несоответствия обязательным условиям, он вернет заявление с указанием причин. Его податель сможет обжаловать этот отказ в суде либо обратиться вновь с заявлением через месяц.

В том случае, если проверка подтвердит право гражданина на упрощенное банкротство, то МФЦ в течение четырех дней разместит соответствующую информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ, "Федресурс"). После размещения этих данных начнется полугодовая процедура банкротства, которая завершится признанием долгов безнадежными ко взысканию.