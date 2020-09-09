Невеста умерла на свадьбе в Дагестане после приема успокоительного

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане проводят проверку по факту смерти женщины после приема успокоительного на собственной свадьбе, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по республике Расул Темирбеков.

"Предварительно установлено, что в селе Мургук Сергокалинского района в день своей свадьбы 23-летняя девушка переволновалась, и для успокоения она приобрела лекарство в аптеке. После его приема ее самочувствие ухудшилось. Была доставлена в больницу, где скончалась впоследствии", - сказал Темирбеков.

По его словам, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.