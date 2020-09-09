Туристка из Красноярска сожгла 11 автомобилей на улицах Сочи

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Сочи задержали отдыхавшую на курорте жительницу Красноярска, ее подозревают в умышленном поджоге 11 автомобилей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, приехавшую из Сибири женщину доставили в дежурную часть отдела полиции Адлерского района накануне после того, как удалось установить ее причастность к поджогу минифургона Volkswagen Transporter.

С помощью записей камер наружного наблюдения и очевидцев происшествия было установлено, что женщина разбила боковое стекло автомобиля, бросила в салон бутылку с зажигательной смесью и скрылась.

К расследованию и поимке поджигателя подключались сотрудники ФСБ. Они установили причастность подозреваемой к совершению еще десяти аналогичных поджогов транспортных средств на территории Сочи. Общая сумма ущерба превысила 1,9 млн рублей.

Женщине предъявлено обвинение в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мотивы действий 45-летней задержанной не раскрываются.