Петербуржца будут судить за избиение до смерти сожительницы на глазах у 5 детей

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Невского района северной столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об избиении петербуржцем до смерти многодетной матери, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе городского надзорного ведомства.

Мужчине вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый в ночь на 15 мая 2020 года в квартире на Дальневосточном проспекте избил сожительницу в присутствии их общих пятерых детей, старшему из которых 8 лет, а младшему - 2 года. От полученных травм женщина скончалась в больнице через два дня, сообщили в прокуратуре.

После вручения фигуранту копии обвинительного заключения дело направят в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

По данным пресс-службы, в настоящее время дети находятся на попечении дедушки - отца погибшей.