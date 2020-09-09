"Трансстроймеханизация" построит самый дорогой этап трассы М-12 за 123 млрд руб.

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Трансстроймеханизация", которое в ходе реструктуризации будет передано совместному предприятию с участием ВЭБа (АО "ГК "Нацпроектстрой"), стало единственным участником конкурса на проектирование и строительство 8-го этапа трассы М-12 протяженностью 66 км за 123,2 млрд руб., следует из материалов конкурсной документации.

Таким образом, компания получила самый крупный по стоимости контракт на строительство М-12 из разыгранных.

Активы ТСМ, как сообщалось, включены в АО "Дороги и мосты", созданное для последующего участия в инфраструктурном совместном предприятии АО "ГК "Нацпроектстрой" с участием госкорпорации ВЭБ.РФ.

"Финалисту предстоит провести проектирование и последующее строительство сложного комплексного объекта, включающего четырехполосный участок федеральной автомобильной дороги категории 1Б с расчетной скоростью движения 120 км/ч общей протяженностью 66 км, 39 новых мостов и путепроводов и 2 транспортные развязки. Наиболее значимым искусственным сооружением в проекте станет мостовой переход через Волгу протяженностью 4 км, второй по протяженности в регионе", - уточнили в пресс-службе госкомпании "Автодор", выступившей заказчиком строительства.

Также контракт включает работы по развитию придорожной инфраструктуры - создание многофункциональных зон дорожного сервиса с АЗС, пунктами питания, гостиницами, СТО и проектирование и строительство комплекса наружного освещения дороги.

"Управление новой дорогой после ввода в эксплуатацию будет осуществляться при помощи интеллектуальных транспортных систем (ИТС). В рамках контракта строителям предстоит внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением, обеспечивающей мониторинг транспортных потоков, сбор, накопление и анализ видеоинформации, обработку и накопление входящей информации, выдачу управляющих воздействий на транспортные потоки, координированное со смежными участками диспетчерское управление в случаях возникновения нештатных ситуаций", - добавили в госкомпании.

Данный этап М-12 пройдет по территории Верхнеуслонского, Лаишевского и Пестречинского районов Татарстана и будет проектироваться исходя из максимального сохранения ценных земель, подчеркивают в "Автодоре".

"Автодор" первоначально планировал построить платную трассу М-12 от Москвы до Казани к 2027 году. Весной 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин, который теперь курирует строительство и с мая возглавляет наблюдательный совет "Автодора", заявил о планах ускорить стройку и завершить ее к 2024 году.