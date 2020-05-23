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В кабмине РФ не исключили, что трассу Москва-Казань построят за четыре года

В кабмине РФ не исключили, что трассу Москва-Казань построят за четыре года
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует построить трассу Москва-Казань на четыре года раньше планируемого срока, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Посмотрел проект "Европа - Западный Китай", это новый проект, за который я взялся лично. По этому проекту, у которого срок реализации восемь лет, сейчас я ставлю задачу разработать план мероприятий и построить дорогу за четыре года", - сказал чиновник в прямом эфире в своем инстаграме.

Он добавил, что планирует еженедельно проводить штаб, "чтобы раскачать эту стройку".

Ранее построить платную скоростную автотрассу М-12 от Москвы до Казани, которая входит в состав транспортного коридора "Европа - Западный Китай", планировалось к 2027 году.

Планы строительства трассы включают четыре этапа.

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"В первую очередь будет решаться важнейшая задача до 2024 года - мы приступаем к строительству буквально немедленно, с начала 2020 года начнём работы по строительству новых скоростных участков от Москвы до Владимира (145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска). Второй участок, который будет строиться в этот период - это южный обход Казани, участок Канаш-Шали (142,8 км). Третий этап стартует в 2021 году, это будет участок от Владимира до Арзамаса (267 км), мы к 2025 году завершим эту работу. В 2022 году мы приступим к соединению этих участков - от Арзамаса до Канаша (239 км)", - говорил курировавший ранее транспорт вице-премьер Максим Акимов.

По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд руб., в проект планируется привлечь внебюджетное финансирование в размере 267,8 млрд руб.

Марат Хуснуллин Москва Казань

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