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Школьники в Рязани получили ожоги роговицы от кварцевой лампы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Рязанской области начала проверку информации о получении несколькими детьми в школе N62 Рязани ожогов роговицы глаз во время дезинфекции класса, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

По данным рязанских СМИ, из-за установленного в классе аппарата обеззараживания воздуха пострадало не менее семи школьников. Им поставили диагноз "электроофтальмия", которая вызвана тем, что дети в школе смотрели на кварцевую лампу. Как рассказали школьники, аппарат проработал во время уроков не менее трех часов.

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Прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании и охране здоровья несовершеннолетних, дав правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников, ответственных за безопасность при получении детьми образования.

Проведение проверки поручено прокурору Октябрьского района Рязани, а ее результаты поставлены на контроль в прокуратуре области. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Алексеевской гимназии Благовещенска учащиеся 10-го класса обратились за медпомощью, им диагностировали "электроофтальмию" - воспаление оболочки глаза. Выяснилось, что учительница забыла выключить лампу для кварцевания в начале урока, и в итоге прибор работал в течение дня. Управлением СК РФ по Амурской области было возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Рязанская область

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