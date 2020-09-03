После кварцевания в школе 27 ученикам потребовалось лечение

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Благовещенске учительница Алексеевской гимназии забыла выключить кварцевую лампу, в результате 27 детей из десятого класса получили легкие ожоги роговицы. Им назначили амбулаторное лечение, сообщили в Минздраве амурской области.

Еще одна ученица на здоровье не жаловалась, врач пришел к выводу, что у нее глаза не пострадали.

Состояние всех детей врачи оценивают как удовлетворительное, госпитализация никому из них не потребовалась.

Проверка установила, что кварцевая лампа в классе работала весь учебный день. По факту управление образования администрации Благовещенска проводит служебное расследование. Лампу из класса убрали.

В начале марта в аналогичной ситуации в Москве пострадали первоклассники школы №1415. По факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Директор школы уволилась.