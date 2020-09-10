В Кремле сочли демографическую проблему "ахиллесовой пятой" РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Демографическая проблема актуальна для всей России, делается все возможное для повышения рождаемости в стране, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции в "Интерфаксе" для региональных СМИ.

"В целом, демографическая проблема это наша "ахиллесова пята", вы знаете, что эта проблема, которая актуальна не только для Дальнего Востока, но и для всей территории России", - сказал Песков.

Он отметил, что демографические ямы в стране циклически повторяются со времен Великой Отечественной войны. Пресс-секретарь подчеркнул, что в стране предпринимаются меры по повышению рождаемости, но быстрого эффекта ждать не следует.

"Здесь вы знаете, что делается все возможное с тем, чтобы повышать рождаемость, но инерция демографических проблем настолько велика, что, к сожалению, сиюминутного эффекта здесь быть не может", - отметил пресс-секретарь президента.