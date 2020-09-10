Песков отнес к фейкам слухи об отставке губернатора Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отнес к недостоверной информацию о грядущей отставке губернатора Петербурга Александра Беглова.

"Мы с вами в целом живем в век ложной информации, фейков и заказных информационных упражнений. Относиться у ним нужно соответствующим образом", - сказал Песков в четверг на пресс-конференции в "Интерфаксе" для региональных СМИ.

"Реальное положение дел говорит о том, что Петербург очень достойно прошел через острый период ковидного кризиса. Мы увидели вместе с вами, насколько энергично руководство региона принимало меры по наращиванию коечного фонда, оборудованию коечного фонда необходимыми устройствами и так далее", - отметил он.

"Все эти заказные кампании - это одно, а реальное положение дел - это другое. А мы руководствуемся именно реальным положением дел", - добавил пресс-секретарь президента.

В течение лета Telegram-каналы сообщали о грядущей отставке Беглова с поста губернатора Петербурга и его возможном переходе на работу в аппарате союзного государства России и Белоруссии. В пресс-службе Смольного отказывались комментировать слухи, заявляя, что Беглов продолжает работать по графику.