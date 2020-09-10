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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг смягчил меру пресечения фигуранту дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Суд также установил обвиняемому ряд запретов. Так, находясь под домашним арестом, ему запрещено без разрешения следствия покидать место жительства, общаться с кем-либо, кроме адвокатов и близких родственников, а также пользоваться всеми видами связи.

В обоснование своего ходатайства следствие указало, что "в настоящее время изменились обстоятельства, учитываемые ранее судом при избрании меры пресечения".

Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч.2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ). С санкции суда он находится под стражей.

В ноябре 2019 года суд в Москве арестовал соучредителя группы "Торэкс-Хабаровск" и совладельца входящего в нее металлургического завода "Амурсталь" Николая Мистрюкова, подозреваемого в причастности к этим преступлениям.

Кроме этого, были арестованы предполагаемые соучастники Мистрюкова - Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

Хроника 09 июля – 10 сентября 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Николай Мистрюков Сергей Фургал Хабаровский край Басманный суд Москва Ирина Морозова

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